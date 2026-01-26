Reniec notifica a ONPE sobre 16 mil personas fallecidas tras aprobación del padrón electoral 2026

Como es de conocimiento público, este abril de 2026 las elecciones generales inician en una carrera para escoger quienes serán los nuevos diputados, senadores y el presidente del Perú. En este contexto electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), notificó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera lista de las casi 16 mil personas que fallecieron luego de oficializarse el Padrón Electoral Preliminar.

¿Para qué sirve este registro de defunciones?, la misión de esta categorización es identificar quiénes son los ciudadanos habilitados para votar y quienes no, por lo que es necesario realizar esta tarea para que no se caiga en desinformaciones y noticias falsas sobre, por ejemplo, votantes fantasma o irregularidades.

Según lo recabado por ambos organismos peruanos el 15 de enero de 2026, en los registros de ciudadanos habilitados al voto, se consigna alrededor de 27,325.432, de los cuáles se identificaron que 16,348 se encuentran fallecidos.

Reniec resalta que estas medidas serán administradas por la ONPE para informar a las personas miembros de mesa sobre los hechos y los materiales electorales actualizados, garantizando la confianza e integridad de uno de los procesos electorales más importantes en los últimos años.

Consejos sobre actas de defunción

Si, en tu caso, un familiar o cercano tuyo lamentablemente fallece, recuerda que debes de inscribir el acta de defunción presentando el certificado médico que patente la muerte y tu DNI en las oficinas de la Reniec o en tu municipio correspondiente. Tranquilo, es trámite es totalmente gratuito.

En medio del proceso de Elecciones Generales 2026, Reniec informa que aún presentará tres entregas más de listas de fallecidos registrados después del cierre y aprobación del padrón electoral; además, también realizará otra lista de los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección y hayan actualizado su foto del DNI e información.

