Reniec ofrece DNI GRATIS en más de 20 departamentos del Perú: cómo acceder y quienes se benefician

¿Quieres tramitar tu DNI y sin costo?, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil (Reniec), acaba de lanzar una megacampaña de trámite del DNI en más de 50 distritos del Perú desde el 26 de enero. Gracias al apoyo de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), la iniciativa se llevará a cabo hasta el 1 de febrero de 2026.

Esta campaña está organizada a nivel nacional en distintos lugares, como instituciones educativa, municipalidades, sedes del DEMUNA, estadios, oficinas registrales, prefecturas regionales, entre otras. En esta nota te contamos quienes son los beneficiados de esta medida, dónde se desarrollará y otra campaña sobre DNI electrónico gratuito que aún sigue vigente hasta el fin de febrero.

DNI gratis en el Perú: ¿quienes pueden beneficiarse?

Esta campaña es impulsada por la DRIAS está enfocada en atender las demandas de los ciudadanos peruanos en vulnerabilidad que buscan el servicio de identificación. Entre esta población se encuentran menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con ello, el DRIAS busca acercar sus servicios a los ciudadanos y prevenir faltas documentales en el país. En base de este panorama, la iniciativa propone diversas medidas como campañas itinerantes que ayudarán a esta población a acceder con mayor facilidad a servicios de salud, educación, participación electoral y trámites legales.

¿Donde brindarán los trámites de DNI gratis?

El DRIAS, junto a la Reniec, anunciaron que su campaña tiene un alcance se 21 departamentos, 30 provincias y 54 distritos, por lo que el alcance es amplio en varios sectores de diversas ciudades, como Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Lima y otras regiones. Para conocer los lugares, dale clic AQUÍ y entérate del mapa de llegada.

Campaña inclusiva de DNI electrónico gratuito

Por otro lado, recordamos a la ciudadanía que en la actualidad está activa la campaña de DNI electrónico gratuito llamada “Verano inclusivo”, que busca el fácil acceso a varios tipos de trámite de la Reniec y no solo para acceder a una nueva tarjeta de identificación.

Esta campaña inició entre el 5 y 12 de enero y terminará al finalizar el mes de febrero de 2026. Si deseas saber los lugares de atención, hora y otras diferencias, dale clic AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO