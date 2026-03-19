¿Si cumplo 18 años en 2026 debo ir a votar?: esto dice el Reniec

¿Vas a cumplir 18 años y no sabes si debes ir a votar? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ante la pregunta, indicó que todos los peruanos que cumplan 18 años antes del día de las Elecciones Generales 2026, tienen el deber de votar en las urnas debido a que ya han sido incorporados al Padrón Electoral.

Es decir, si cumples 18 años antes del 12 de abril, debes de ejercer tu derecho al voto. Esto se debe a que ya estás dentro del padrón, que cerró el 14 de octubre de 2025, por lo que la actualización documentaria de DNI amarillo al azul no se verá reflejada en el día de las elecciones.

Un dato importante que señala el Reniec, es que al cierre del padrón, se identificó que 103.827 peruanos aún tenían su DNI con una foto de menor de edad. No obstante, hasta el 27 de febrero de 2026, se registró 33.624 actualizaciones de fotografías por documento.

Tengo 17 años, ¿puedo obtener mi DNI de adulto?

Sí, puedes obtener tu DNI de mayor de edad. Todos los jóvenes de 17 años pueden tramitar este documento que no solo les permitirá la participación en las elecciones, también podrás realizar otros ejercicios como otro ciudadano.

Las personas que ya realizaron la renovación de este documento fundamental, puede, recoger su documento en la agencia que seleccionaron por la web o la agencia donde realizaron la gestión. Si tienes 17 años y quieres iniciar este pedido, puedes hacerlo dando clic AQUÍ para ingresar a la mesa de trámite.

Aprovecha estas fechas electorales para recoger tu DNI los fines de semana, pues la Reniec se encuentra en semana de trabajos extratemporales para que las agencias estén abiertas los sábados y domingos antes del 12 de abril.

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