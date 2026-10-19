Sunass habilitó puntos de abastecimiento de agua potable en Lima ante incremento del calor

Ante las elevadas temperaturas registradas en la capital y el riesgo de emergencias asociadas al Fenómeno El Niño, la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanidad (Sunass) implementó una red de abastecimiento provisional de agua potable en Lima Metropolitana.

Temperaturas extremas en Lima

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima ha registrado sensaciones térmicas superiores a los 30 °C, alcanzando valores de entre 7 y 8 grados por encima de lo normal para esta temporada.

Red de abastecimiento ante emergencias

Para mitigar el impacto del estrés hídrico o posibles cortes en el servicio durante situaciones de emergencia, la Sunass ha desplegado:

389 hidrantes amarillos distribuidos en la capital.

44 cámaras especiales preparadas para el suministro continuo de agua potable.

Estos puntos fijos están diseñados para operar de forma similar a los grifos de bomberos, garantizando el acceso directo de la población al recurso hídrico.

¿Cómo ubicar los puntos de agua potable más cercanos?

Para consultar los puntos de abastecimiento disponibles, sigue estos pasos:

Ingresa a tu navegador de preferencia y busca la plataforma ‘Cami Yaku’. Selecciona la opción ‘Mapa de puntos provisionales de abastecimiento fijo ante emergencias’. Ingresa tu dirección actual para ubicar en el mapa el punto de agua potable más cercano a tu domicilio. También puedes escanear el siguiente código QR para acceder de forma directa:

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