WhatsApp Business presenta su cumbre 2025 con acceso gratuito para empresarios peruanos

¿Eres emprendedor o tienes una pequeña o mediana empresa en el Perú? Este 3 de septiembre se llevará a cabo ‘WhatsApp Business Summit 2025’, un evento virtual y gratuito que busca capacitar a empresarios de toda Latinoamérica en el uso de la aplicación de mensajería para potenciar sus negocios.

Aunque la cita principal será presencial en México, el encuentro se transmitirá en vivo para toda la región, incluido el Perú. Esto permitirá que los empresarios locales puedan acceder a ponencias y estrategias de primer nivel sin necesidad de viajar.

El objetivo del evento es mostrar cómo las soluciones de WhatsApp Business pueden transformar la atención al cliente, mejorar la comunicación, automatizar procesos y optimizar las ventas, sobre todo en momentos clave como las campañas de fin de año.

En un contexto donde el comercio electrónico y la digitalización avanzan con rapidez en el país, WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible. Su versión empresarial permite estar más cerca de los clientes, responder con mayor eficiencia y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

‘WhatsApp Business Summit 2025’ será una plataforma de aprendizaje para que emprendedores, dueños de negocios y profesionales del marketing en el Perú conozcan cómo integrar la aplicación en sus procesos comerciales, con el respaldo de experiencias y casos reales.

La programación incluirá charlas, demostraciones y presentaciones de casos de éxito, que mostrarán cómo diferentes sectores, desde tiendas virtuales hasta negocios locales, están aprovechando WhatsApp para crecer y fidelizar a sus clientes.

La inscripción es gratuita y estará disponible hasta las 10:00 a.m. del 2 de septiembre (hora peruana). Los interesados deberán registrarse en la página oficial para asegurar su participación en la transmisión en vivo.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

La inscripción se realiza en la página oficial del evento con un clic en el botón “Inscríbete para participar”, donde se solicitará un correo electrónico profesional. Aunque la participación es gratuita, cada interesado debe completar su propio registro.

Al concluir la transmisión en vivo, los organizadores habilitarán un centro de contenidos en línea que permitirá a los asistentes revivir las ponencias y acceder a materiales exclusivos compartidos durante el encuentro.

De este modo, el evento no solo ofrecerá capacitaciones en tiempo real, sino que también garantizará que los participantes puedan consultar posteriormente los recursos y aplicarlos en sus procesos comerciales.

