WhatsApp: Así puedes saber te han bloqueado
Si sospechas que un contacto te ha bloqueado en WhatsApp, hay varias señales que pueden ayudarte a confirmarlo. Aunque la aplicación no notifica este tipo de acciones, la combinación de ciertos indicios puede revelar la situación.
Entre las principales señales de bloqueo en WhatsApp están:
-
Foto de perfil oculta: si antes veías la imagen de perfil y ahora no aparece, podría ser señal de bloqueo.
-
Sin ‘última vez’ ni conexión en línea: la información sobre la última conexión desaparece cuando un usuario te bloquea.
-
Mensajes con un solo tick gris: indica que el mensaje se envió pero no fue entregado.
-
No puedes agregarlo a un grupo: si al intentarlo aparece un mensaje de error, es muy probable que estés bloqueado.
-
Llamadas sin respuesta: si las llamadas no se establecen, puede tratarse de un bloqueo.
LO QUE DEBES TENER EN CUENTA
WhatsApp señala que estas señales también pueden deberse a configuraciones de privacidad o problemas de conexión. Por ello, es recomendable confirmar la presencia de varias de ellas antes de sacar conclusiones.
Ten en cuenta que WhatsApp no avisa cuando bloqueas a alguien, por lo que no existe una forma directa y oficial de saberlo.