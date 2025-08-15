Temas
WhatsApp: Así puedes saber te han bloqueado

WhatsApp: Así puedes saber te han bloqueado
Si sospechas que un contacto te ha bloqueado en WhatsApp, hay varias señales que pueden ayudarte a confirmarlo. Aunque la aplicación no notifica este tipo de acciones, la combinación de ciertos indicios puede revelar la situación.

Entre las principales señales de bloqueo en WhatsApp están:

  • Foto de perfil oculta: si antes veías la imagen de perfil y ahora no aparece, podría ser señal de bloqueo.

  • Sin ‘última vez’ ni conexión en línea: la información sobre la última conexión desaparece cuando un usuario te bloquea.

  • Mensajes con un solo tick gris: indica que el mensaje se envió pero no fue entregado.

  • No puedes agregarlo a un grupo: si al intentarlo aparece un mensaje de error, es muy probable que estés bloqueado.

  • Llamadas sin respuesta: si las llamadas no se establecen, puede tratarse de un bloqueo.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

WhatsApp señala que estas señales también pueden deberse a configuraciones de privacidad o problemas de conexión. Por ello, es recomendable confirmar la presencia de varias de ellas antes de sacar conclusiones.

Ten en cuenta que WhatsApp no avisa cuando bloqueas a alguien, por lo que no existe una forma directa y oficial de saberlo.

