Así informó la prensa internacional las protestas en Lima y la muerte del joven rapero
En Cercado de Lima, una persona perdió la vida tras las protestas registradas el 15 de octubre, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir cambios en el Gobierno. Durante la jornada, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, además de más de 20 detenidos.
ASÍ INFORMARON LOS MEDIOS INTERNACIONALES LA MARCHA CONTRA EL GOBIERNO
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
Puedes mirar la entrevista a Haydeé Cáceres aquí: