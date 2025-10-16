Así informó la prensa internacional las protestas en Lima y la muerte del joven rapero

En Cercado de Lima, una persona perdió la vida tras las protestas registradas el 15 de octubre, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir cambios en el Gobierno. Durante la jornada, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, además de más de 20 detenidos.

Frente a este contexto, en la siguiente nota te contamos cómo informó la prensa internacional sobre esta marcha en Perú, que ha despertado la atención de medios como BBC Mundo, RTVE, entre otros, los cuales relataron las consecuencias de este acontecimiento.

ASÍ INFORMARON LOS MEDIOS INTERNACIONALES LA MARCHA CONTRA EL GOBIERNO

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Haydeé Cáceres aquí: