Esto le pasa a tus riñones cuando consumes 2 litros de agua todos los días

Muchas veces hemos escuchado la recomendación de beber hasta 2 litros de agua al día por el bienestar de la salud, sin embargo, muchos se han cuestionado si es bueno o malo para los riñones hacer esa práctica de manera diaria. La respuesta es sí, tener el hábito de beber 2 litros de agua al día tiene un efecto concreto y beneficioso para los riñones.

Eso sí, excederse a los dos litros o mucho más puede causar efectos negativos en la salud sobre todo con las personas con problemas cardiacos o condiciones renales preexistentes ya que los riñones no tienen la capacidad de gestionar correctamente toda el agua consumida.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS DE CONSUMIR 2 LITROS DE AGUA TODOS LOS DÍAS

Consumir suficiente cantidad de agua en el día a día hace posible el paso a la sangre de los nutrientes que ingerimos, además ayuda a mantener el corazón sano y regula los niveles de presión arterial. Cabe mencionar que más del 50% de nuestra composición corporal es agua y la sangre es un tejido fluido cuya composición es agua hasta en un 80%.

Cabe mencionar que no hidratarse de manera correcta todos los días puede tener consecuencias graves en nuestra salud como ocasionar: migraña, estreñimiento, obesidad, hipertensión y más. Asimismo, la deshidratación que puede causar en la persona hace que los riñones trabajen el doble y puede causar complicaciones renales.

CONSEJOS PARA MANTENER UNA BUENA HIDRATACIÓN Y SALUD RENAL

Bebe agua de forma regular a lo largo del día, sin esperar a tener sed.

Consume frutas y verduras con alto contenido en agua, como sandía, melón, pepino o lechuga.

Evita las bebidas azucaradas y con cafeína, que pueden tener un efecto diurético.

Realiza chequeos médicos periódicos para controlar la función renal.

Mantén un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada y ejercicio regular.

