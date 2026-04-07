BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar entradas en preventa

Perú se sumó a la fiebre mundial por los conciertos de la agrupación BTS. Luego de agotar las entradas para sus dos primeras presentaciones en Lima durante la preventa, la banda surcoreana anunció una tercera fecha en nuestro país.

A través de las redes sociales, la productora del evento confirmó que además de los conciertos programados para el 9 y 10 de octubre, la banda de K-pop ofrecerá un tercer concierto en el Estadio San Marcos el próximo 7 de octubre de 2026.

La productora señaló que sólo los fans con ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y registro previo válido en Weverse podrán participar en la preventa de esta nueva fecha. Cabe señalar que la preventa iniciará el miércoles 8 de abril a las 10:00 a.m. (hora de Lima) a través de ticketmaster.pe.

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