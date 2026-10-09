“El Pintor de los Milagros”: la historia del hombre esclavizado que dio origen a la fe de millones llega a la pantalla grande

La producción peruana, distribuida por Cinecolor Films, coproducida por Bamboo Pictures y Kosmos Productions, llevará a la pantalla grande el origen del Señor de los Milagros, una de las expresiones de fe más importantes del mundo.

Lima, agosto de 2026.– El próximo 29 de octubre, los cines del país recibirán El Pintor de los Milagros, una producción peruana que narra, por primera vez en el cine, la historia del hombre que dio origen a la imagen del Señor de los Milagros, símbolo de fe, identidad y esperanza para millones de personas en el mundo.

La trama sigue a Francisco, un periodista cuya vida cambia cuando investiga el origen del mural milagroso. Su búsqueda lo lleva a descubrir la historia de un joven esclavizado en el siglo XVII, conocido únicamente como “Pintor”, quien, pese al sufrimiento y la opresión, encontró en el arte una forma de resistencia que trascendería la historia para convertirse en uno de los símbolos religiosos más importantes del mundo.

Más que una película religiosa, El Pintor de los Milagros es un drama histórico y humano que aborda temas universales como la libertad, la dignidad, la esperanza y el poder transformador de la fe. El proyecto busca rescatar una historia poco conocida que forma parte del patrimonio cultural y pone en valor el legado afrodescendiente en la construcción de la identidad nacional.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, la Mesa Afroperuana del Congreso de la República y la Sociedad de Artistas del Audiovisual IAP, instituciones que reconocen el valor histórico, cultural y social de esta producción.

El Pintor de los Milagros invita al público a descubrir el origen de uno de los símbolos más importantes de nuestra nación y reencontrarse con un legado que ha trascendido generaciones.