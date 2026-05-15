“Estoy feliz porque todos tienen una energía muy bonita”: Lita Pezo se alista para Me Caigo de Risa

La cantante peruana confesó sentirse nerviosa por este nuevo reto televisivo, aunque aseguró que dará todo de sí para divertir a las familias en Me Caigo de Risa.

Lita Pezo contó que recibió esta oportunidad con mucha emoción, aunque también con varios nervios por el gran reto que implica el formato.

“Estoy emocionada, contenta y agradecida por la oportunidad”, comentó Lita. Además, confesó que aún no sabe cómo se desenvolverá, pero aseguró que lo más importante será divertirse y hacer reír al público en cada juego.

Aunque muchos la conocen por su faceta musical, Lita reveló que espera mostrar un lado mucho más espontáneo y divertido. “Improvisadora no soy”, dijo entre risas, aunque dejó claro que está dispuesta a darlo todo para entrar al juego y generar momentos entretenidos para toda la familia.

Asimismo, la cantante señaló que uno de los mayores desafíos para ella será enfrentar el famoso escenario inclinado, uno de los juegos más esperados del programa. Sin embargo, destacó que se siente tranquila gracias al apoyo y buena energía de sus compañeros, varios de los cuales ya conocía por trabajos anteriores.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.