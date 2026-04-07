Hallan por primera vez extraño animal en las profundidades del mar peruano

Una nueva especie de animal fue registrada en el mar peruano. De acuerdo al Instituto del Mar del Perú (Imarpe), se trata del tiburón linterna de ojos pequeños (Etmopterus litvinovi), una especie de tiburón de profundidad que habita en zonas del océano donde la luz solar no llega.

El estudio también permitió registrar por primera vez en el mar peruano a su parásito, el percebe Anelasma squalicola, un organismo que vive adherido al cuerpo de tiburones de aguas profundas y obtiene nutrientes directamente de su hospedero.

El hallazgo se basó en el análisis de tres ejemplares procedentes de aguas del sur del Perú, frente a Ilo y Arequipa. Los especímenes fueron obtenidos como captura incidental en pesquerías de profundidad, a aproximadamente 1400 y 1450 metros. Los ejemplares se encuentran depositados en la colección ictiológica del Imarpe y en el Muséum National d’Histoire Naturelle de Francia, lo que permitió realizar comparaciones taxonómicas detalladas.

Su registro en aguas peruanas amplía significativamente su rango de distribución en el Pacífico sudoriental y aporta nueva información sobre la diversidad de tiburones que habitan en el océano profundo.

Durante el análisis, el equipo de investigación observó que todos los tiburones examinados presentaban infestación por Anelasma squalicola, constituyendo el primer registro confirmado de este cirripedio parásito en el Perú.

La investigación también confirmó que la especie Etmopterus benchleyi corresponde a un sinónimo correcto de Etmopterus litvinovi, lo que contribuye a aclarar la taxonomía de estos tiburones de profundidad.