Horóscopo de HOY, 26 de enero: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
Horóscopo de HOY, 26 de enero: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
mlapuente@latina.pe
mlapuente@latina.pe
Este lunes 26 de enero de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

La energía de hoy favorece los nuevos comienzos, el orden emocional y las decisiones que venías postergando. Es un buen momento para escuchar tu intuición, fortalecer tus vínculos y actuar con mayor claridad en lo que deseas construir para las próximas semanas.

HORÓSCOPO LATINA NOTICIAS

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Amor: Día ideal para aclarar malentendidos. Hablar con sinceridad fortalecerá la relación.
Trabajo: Se presentan retos, pero tu iniciativa marcará la diferencia.
Salud: Evita el estrés acumulado; una caminata te ayudará a despejar la mente.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Amor: La estabilidad que buscas empieza a sentirse. Buen momento para planes en pareja.
Trabajo: Avances lentos pero seguros. No te desesperes.
Salud: Cuida tu alimentación, tu cuerpo te está pidiendo equilibrio.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Salud: Tu mente va más rápido que tu cuerpo, busca equilibrio.
Actividades que te ayuden a concentrarte serán muy beneficiosas.

Amor: Conversaciones inesperadas traen claridad sentimental.
Buen día para coquetear, reír y conectar desde lo intelectual.

Trabajo: Surgen nuevas ideas que pueden abrir oportunidades interesantes.
Anota todo, aunque no lo ejecutes de inmediato.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Amor: Sensibilidad a flor de piel. No te guardes lo que sientes.
Trabajo: Buen momento para organizar pendientes y cerrar temas atrasados.
Salud: Necesitas desconectarte un poco de las preocupaciones familiares.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Amor: Tu carisma atrae miradas. Si estás soltero, podrías tener una sorpresa.
Trabajo: Reconocimiento por un esfuerzo reciente. Sigue así.
Salud: Energía alta, pero no exageres con el ejercicio.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Amor: Día para demostrar con hechos, no solo con palabras.
Trabajo: Tu capacidad de análisis resolverá un problema complicado.
Salud: Atención a tensiones musculares; estiramientos serán clave.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Amor: La armonía regresa si dejas de postergar una conversación importante.
Trabajo: Se abren oportunidades de colaboración. Escucha propuestas.
Salud: Busca momentos de calma; la música o el arte te recargan.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Amor: Pasión intensa, pero evita los celos innecesarios.
Trabajo: Día estratégico; mantén tus planes en reserva por ahora.
Salud: Canaliza emociones con actividad física.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Amor: Ganas de aventura en pareja. Salir de la rutina será clave.
Trabajo: Posibles cambios o noticias que te obligan a adaptarte rápido.
Salud: Cuida tu sistema digestivo; evita excesos.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Amor: Te muestras más abierto emocionalmente, y eso fortalece vínculos.
Trabajo: Responsabilidades extra, pero sabrás manejarlas con éxito.
Salud: No descuides el descanso por priorizar el trabajo.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Amor: Necesidad de espacio personal. Explícalo sin herir.
Trabajo: Ideas innovadoras que pueden llamar la atención de superiores.
Salud: Buena energía mental, pero evita pasar tantas horas frente a pantallas.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Amor: Romanticismo en alza. Buen día para expresar sentimientos.
Trabajo: Confía más en tu intuición al tomar decisiones.
Salud: Sensibilidad emocional; rodéate de personas que te den paz.

