Huacachina recibe reconocimiento internacional por parte de National Geographic

La Huacachina, que se ubica en medio de las dunas más altas del Perú y es el único oasis natural de toda Sudamérica, acaba de recibir un reconocimiento internacional. Un artículo de la revista National Geographic la incluyó entre los oasis más bonitos del mundo.

De acuerdo a la publicación, sus aguas de tonos esmeralda han estado rodeadas de misticismo desde tiempos antiguos, y aún hoy se habla de propiedades medicinales e incluso de la presencia de una sirena.

Añade que durante el siglo XX el lugar fue convertido en un balneario exclusivo para la élite limeña y que aún hoy es un destino donde se entremezclan el lujo y la naturaleza más árida.

Cabe recordar que la Huacachina se localiza al oeste de la ciudad de Ica, en el suroeste del Perú. Las aguas verdes de la laguna están rodeadas de palmeras.

Huacachina significa “mujer que llora” en quechua. Cuenta la leyenda que la laguna nació de las lágrimas de una hermosa mujer de ojos verdes, que lloraba la muerte de su amado.

La laguna está llena de vida: tiene palmeras, huarangos, aves que descansan en sus aguas, peces y otras discretas criaturas. Su diversidad está protegida al ser declarada como Área de Conservación Regional.

Julia Cuesta del Hoyo, redactora de Viajes de National Geographic, destacó a la Huacachina del Perú junto a otros oasis como: Siwa (Egipto), Ubari (Libia), Yueyaquan (China), Wadi Bani Khalid (Omán) y Chebika (Túnez).