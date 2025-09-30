Influencer chino muere en accidente de helicóptero mientras transmitía en vivo

El influencer chino Tang Feiji, conocido como “Tang Aeronave” en la plataforma Douyin (versión china de TikTok), murió el pasado sábado 27 de septiembre a los 55 años tras estrellarse con su propio helicóptero en el condado de Jiange, provincia de Sichuan.

Feiji despegó en su helicóptero bimotor de un solo asiento, capaz de alcanzar 600 metros de altura y 90 km/h de velocidad. Minutos después de iniciar el vuelo y mientras lo transmitía en vivo, la aeronave perdió el control y se precipitó al suelo, provocando un incendio.

En la transmisión, algunos de sus seguidores reaccionaron al inicio con emojis de risa, creyendo que se trataba de una broma. Sin embargo, otros advirtieron la gravedad del hecho y pidieron llamar a emergencias.

El influencer no llevaba casco ni paracaídas. Su muerte fue confirmada por los rescatistas y su familia. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

¿QUIÉN ERA TANG FEIJI?

Tang Feiji nació en Guangyuan en 1970. Se hizo popular en Douyin por sus transmisiones sobre aviación, donde compartía su pasión por aviones y helicópteros, lo que le valió el apodo de “Aeronave”.

En el 2024 compró un helicóptero coaxial de rotores gemelos, de 115 kilos y valorado en 350.000 yuanes (49.000 dólares). Pese a tener solo seis horas de práctica, aseguró a sus seguidores que no necesitaba licencia de piloto.

Según medios locales, ya había sufrido dos accidentes previos, ambos por fallas mecánicas a baja altura. Tras su muerte, la cuenta de Douyin de Feiji fue colocada en modo privado, aparentemente por decisión de su familia.