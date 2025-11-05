Latam dio a conocer posible cancelación de 4 nuevas rutas internacionales por cobro de la TUUA

La aerolínea Latam ha alertado al Gobierno peruano que evalúa suspender cuatro nuevas rutas internacionales desde Lima debido a la incertidumbre generada por la posible implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de Transferencia (TUUA) en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La empresa remitió una misiva formal al ministro de Transportes, Aldo Prieto, enfatizando la “urgencia de solución” ante el potencial perjuicio a la conectividad aérea del país. La falta de claridad sobre esta tarifa, cuya entrada en vigor está prevista para el 7 de diciembre, ha motivado a Latam a considerar la cancelación de cuatro servicios internacionales con origen en Lima.

RUTAS EN LA CUERDA FLOJA POR LA INCERTIDUMBRE

El documento subraya que la aplicación de la TUUA de Transferencia, que generaría sobrecostos para los pasajeros en conexión internacional, pone en riesgo la viabilidad y rentabilidad de nuevos trayectos.

Asimismo, Latam señala que la incertidumbre regulatoria afecta directamente sus planes de expansión inmediata y la capacidad de sostener la oferta de vuelos ya programada. De esta forma, la compañía anunció que está evaluando la suspensión de cuatro nuevas rutas aéreas que debían comenzar a principios de diciembre:

Lima-Orlando (Estados Unidos): Programada para el 1 de diciembre (tras una postergación previa).

Programada para el 1 de diciembre (tras una postergación previa). Lima-Curazao (Curazao): Inicio planificado para el 2 de diciembre.

Inicio planificado para el 2 de diciembre. Lima-Florianópolis (Brasil): Inicio planificado para el 2 de diciembre.

Inicio planificado para el 2 de diciembre. Lima-Tucumán (Argentina): Programada para el 14 de diciembre.

La aerolínea argumenta que el potencial cobro de la TUUA a los viajeros en tránsito desincentivaría la demanda y, sumado al riesgo comercial inherente a la apertura de nuevas rutas, obliga a la empresa a adoptar una postura conservadora.

Cabe apuntar que la TUUA de Transferencia es una tasa aeroportuaria que afectaría principalmente a quienes realizan una escala internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hasta el momento, el MTC no ha emitido una respuesta pública oficial al requerimiento de la aerolínea.

VIDEO RECOMENDADO