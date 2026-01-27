Lima y Arequipa entre las 10 ciudades con mayor tráfico en el mundo, según TomTom Traffic

La congestión vehicular continúa siendo uno de los principales desafíos de la movilidad urbana y el Perú no es ajeno a esta problemática. TomTom Traffic Index 2025, estudio internacional especializado en el análisis del tráfico a nivel global, reveló nuevos datos elaborados en función del nivel de congestión que enfrentan las principales ciudades del mundo.

Este informe confirma que los embotellamientos ya no son situaciones aisladas, sino un problema estructural del transporte moderno. A partir del análisis de 3.5 trillones de kilómetros recorridos, el estudio compara los tiempos reales de viaje con escenarios ideales de circulación.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce qué lugar ocupan Lima y Arequipa dentro del ranking de las ciudades con peor congestión vehicular del planeta, según este estudio internacional.

¿QUÉ CIUDADES DEL PERÚ SON LAS DE MAYOR TRÁFICO?

Según el ranking global de 2025, Lima y Arequipa figuran entre las 10 ciudades con mayor congestión vehicular del planeta. La capital peruana registra un 69.3 % de congestión, con 195 horas perdidas al año por conductor, una de las cifras más altas del listado.

Arequipa tampoco queda atrás: alcanza un 69.5 % de congestión y 154 horas anuales perdidas, situándose por encima de grandes urbes de Asia y Europa. Ambos resultados reflejan las limitaciones en la gestión del tránsito urbano.

El ranking es liderado por Ciudad de México, seguida de ciudades como Bengaluru, Dublín y Bogotá. TomTom advierte que, sin mejoras en planificación vial y transporte sostenible, la congestión seguirá creciendo en las principales ciudades del país.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Lucy Avilés aquí: