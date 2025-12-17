Netflix lanza nuevo videojuego de FIFA previo al mundial 2026

Todos los fanáticos de los videojuegos podrán disfrutar de una simulación de fútbol de la FIFA que ha lanzado Netflix en alianza con la FIFA, este juego estará disponible exclusivamente a través de Netflix Games.

Y es que los usuarios que pagan su membresía de Netflix, podrán jugar en esta simulación, ya sea solos o con amigos en línea. El videojuego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estará disponible en todo el mundo.

“Esta gran colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el espacio de juego de fútbol, que aspira a llegar a miles de millones de aficionados al fútbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá la noción pura de juegos de simulación”, escribió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

