OpenAI afirma haber resuelto uno de los siete “Problemas del Milenio”: Claves, polémica y acusaciones de plagio con IA

OpenAI, empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial (IA), sostiene que un sistema avanzado de IA halló la solución al denominado ‘problema de Navier-Stokes’, uno de los siete “Problemas del Milenio”, catalogados así por el Clay Mathematics Institute. Se trata de siete cuestiones matemáticas de gran complejidad que permanecen sin resolver y que han desafiado a las mentes más brillantes del mundo.

No obstante, esta supuesta hazaña ha desatado una intensa controversia técnica y ética por la autoría intelectual del avance. En ese contexto, la firma tecnológica ha rechazado el premio de un millón de dólares asociado al logro, cuya validez exige un periodo de escrutinio científico independiente.

El hallazgo: 10.000 agentes de IA en búsqueda de la “singularidad”

Las fórmulas de Navier-Stokes guían la simulación de fluidos como aire y agua en sectores aeroespaciales y meteorológicos. El enigma matemático radica en determinar si un flujo regular puede derivar en una singularidad: un punto donde la aceleración se vuelve infinita en tiempo finito.

Para abordar la demostración, la compañía desplegó una red masiva de cómputo:

Infraestructura utilizada: Cerca de 10.000 agentes inteligentes trabajando en paralelo durante 88 horas .

Coste operativo: Inversión estimada en millones de dólares en potencia de procesamiento.

Modelo base: Un motor interno con capacidades superiores a GPT-6 Astra.

Resultado del informe: Un documento técnico de 165 páginas que expone cómo las ecuaciones fallan y generan velocidades extremas.

Disputa por la autoría y tensiones con Anthropic

El anuncio desencadenó una disputa pública entre OpenAI y la comunidad investigadora. Días antes de la presentación, Tristan Buckmaster (Universidad de Nueva York) y Levent Alpöge (investigador de Anthropic) publicaron un progreso analítico previo basado en aportes de los matemáticos Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa.

Principales ejes del conflicto:

Acceso a datos privados: Buckmaster sugiere que OpenAI pudo nutrirse de sus prompts e itinerarios cargados en la herramienta Codex. Respuesta de la tecnológica: OpenAI niega el uso directo de las pruebas del equipo rival, aunque admite la posibilidad de que sus modelos absorbieran datos anonimizados procedentes del uso de la plataforma. Atribución de créditos: Se generaron fricciones respecto a la coautoría entre académicos humanos y los modelos generativos.

El protocolo de revisión para los “Problemas del Milenio”

El Clay Mathematics Institute estipula requisitos estrictos antes de convalidar cualquier solución:

Publicación formal: Aceptación en una revista científica de prestigio con revisión por pares.

Periodo de prueba: Un intervalo mínimo de dos años para la verificación por la comunidad internacional.

Precedentes: Hasta el momento, solo la Conjetura de Poincaré —resuelta por Grigori Perelman— cuenta con validación oficial dentro de los “Problemas del Milenio”.

Lo ocurrido abre un debate profundo sobre el papel del cómputo intensivo en la investigación científica pura y la transparencia académica en el desarrollo de la inteligencia artificial.

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