Premios Yanapay 2026 de Aniquem “Cuando ayudar se convierte en esperanza compartida”

Detrás de cada niño que vuelve a sonreír tras una quemadura, existe una red silenciosa de personas y organizaciones que decidieron actuar. Son historias que no siempre se ven, pero que cambian vidas todos los días.

Ese espíritu colectivo tiene un nombre: Yanapay, palabra quechua que significa ayudar o trabajar juntos por el bienestar común. Bajo este concepto, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado – Aniquem presenta la 11.ª edición de los Premios Yanapay, que se realizará este miércoles 22 de abril de 2026 en el Auditorio O de la Universidad de Lima.

La ceremonia reconocerá a empresas, instituciones, periodistas y ciudadanos que han contribuido activamente a la rehabilitación integral de niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras en situación de pobreza y pobreza extrema. El evento será conducido por la actriz Diana Sánchez y el comunicador e influencer Cris Palomino, conocido como El Chico de las Noticias.

Con 26 años de trayectoria, Aniquem ha logrado construir una red de apoyo que hace posible brindar atención especializada gratuita, sumando cada año nuevos aliados y ampliando su impacto en Lima y diversas regiones del país.

Categorías destacadas:

Potenciando el valor del Reciclaje: reconoce a empresas que impulsan la innovación y el valor agregado en la gestión de residuos reciclables.

Impulso solidario: celebra a los aliados que acompañan directamente a los niños mediante apadrinamiento, recaudación de fondos y apoyo emocional.

Puente de esperanza: distingue a profesionales y ciudadanos que refieren pacientes para su atención.

Periodismo con propósito: reconoce a periodistas y medios que visibilizan esta problemática.

Al respecto, la ing. Flor Paredes Méndez, administradora de Aniquem, señaló: “Detrás de cada reconocimiento hay una historia real de impacto. Nuestros aliados no solo aportan recursos, sino también esperanza”.

Gracias a esta red solidaria, Aniquem continúa brindando terapias de rehabilitación integral que permiten a cientos de niños recuperar su salud y su proyecto de vida.

Yanapay no es solo un reconocimiento. Es la prueba de que, cuando trabajamos juntos, la esperanza se vuelve posible.