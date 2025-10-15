Reportan caída mundial de YouTube: aquí los detalles

Si estás teniendo problemas para acceder a YouTube, no es tu computadora, laptop o celular lo que está fallando, sino la propia plataforma de videos. A través de diversas redes sociales, usuarios de diferentes partes del mundo están reportando problemas para acceder a su aplicativo o web.

Hacia las 6:30 p. m. (hora peruana) empezaron a reportarse los problemas para acceder a YouTube. No obstante, lo cierto es que el problema no es generalizado, pues tras varios intentos en algunos casos sí se puede acceder a la plataforma de videos.

Según la página Down Detector, que monitorea el funcionamiento de las distintas redes sociales, actualmente hay cerca tres mil reportes de fallas en el sitio web de video. La mayoría de estos (44 %) son de fallas en el servidor, mientras que 34 % son de la app y 22 %, de la página web.

Hasta el momento la compañía Google, propietaria de Youtube, no se ha pronunciado por lo que viene ocurriendo.

