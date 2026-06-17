San Marcos ofrecerá menú vegano gratis: Poder Judicial emite fallo histórico tras proceso desde 2024

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lograron un fallo histórico a la demanda por un menú vegano que exigieron desde el 2024. El juzgado del Poder Judicial (PJ) dio como sentencia que el pedido se establezca en el menú universitario de manera gratuita. Esta decisión es la primera de este tipo en el Perú y marca un precedente en la oferta de alimentación universitaria.

El fallo del tribunal determinó que el comedor de la UNMSM deberá incluir este servicio a la comunidad estudiantil como uno de sus comidas electivas. Los magistrados concluyeron que brindar alternativas alimenticias protege los derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de conciencia y el desarrollo de la personalidad.

Pese a ello, la universidad informó que interpuso un recurso de apelación para revertir la decisión del PJ, por lo que el fallo podría cambiar tas una revisión de los jueces.

¿Cómo se aplicará el nuevo menú vegano?

El PJ ordenó que, para garantizar la correcta aplicación de los derechos, se realice una planificación administrativa que contemple la aplicación un censo estudiantil oficial.

Este registro permitirá que el centro estudiantil analice un perfil de alumnos que mantengan una dieta vegana para establecer un diseño logístico de abastecimiento.

Bajo esta planificación, se prevée la garantización de un suministro diario que mantenga los beneficios como la gratuidad, calidad y accesibilidad nutricional.

Demanda esperó dos años para su primer fallo

La organización estudiantil presentó su pedido el 28 de febrero de 2024 a través de una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Un año después, el juzgado de primera instancia declaró improcedente el recurso por agotamiento de la vía administrativa.

Sin emabrgo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Supoerior de Justicia de Lima ordenó que el expediente sea devuelto para su evaluación a fondo. Por esta decisión, el caso siguió su curso hasta la sentencia sel Sexto Juzgado Constitucional emitida el 16 de junio de 2026.

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