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Tendencias

Una de cada cuatro mujeres en Perú encontró apps de vigilancia en su celular

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Una de cada cuatro mujeres en Perú encontró apps de vigilancia en su celular
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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Según una reciente encuesta de Kaspersky revela una cifra alarmante, y es que 1 de cada 4 mujeres en Perú ha descubierto aplicaciones de monitoreo instaladas en su celular sin su consentimiento. Estas herramientas, conocidas como “stalkerware”, permiten rastrear ubicación, leer mensajes y acceder a información personal.

En muchos casos, el software espía se instala de forma oculta, incluso en dispositivos entregados como regalo. Su funcionamiento silencioso hace que pueda operar durante largos periodos sin ser detectado, facilitando situaciones de control y vigilancia dentro de relaciones personales.

¿QUÉ PUEDEN HACER ESTAS APPS DE VIGILANCIA?

Este tipo de aplicaciones puede acceder a llamadas, redes sociales e incluso activar la cámara o el micrófono del dispositivo sin que la víctima lo note, exponiendo su privacidad y seguridad.

Frente a ello, especialistas recomiendan revisar permisos de apps, proteger el acceso al equipo y mantener el sistema actualizado. Estas medidas ayudan a detectar comportamientos sospechosos y reducir el riesgo de monitoreo no autorizado.

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