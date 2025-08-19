Alianza por la niñez: UNICEF y Latina lanzan campaña para recaudar S/ 1 millón

UNICEF, en alianza con Latina Televisión, lanzó una campaña para recaudar S/ 1 millón durante agosto, mes en el que se celebra el Día del Niño. El objetivo es financiar programas contra la desnutrición, la anemia y la falta de acceso a agua potable que afectan a miles de niños en el Perú.

DESNUTRICIÓN Y CASOS CRÍTICOS EN EL PAÍS

De acuerdo con UNICEF, en el Perú 117 mil niños padecen desnutrición aguda. Para atenderlos, la organización busca adquirir 30 mil unidades de alimento terapéutico, un suplemento especializado que debe administrarse diariamente durante cuatro a seis semanas. “Con estas donaciones salvamos vidas. Conocí bebés en Piura y Loreto que pesaban la mitad de lo esperado para su edad. Necesitan tratamiento constante”, señaló Marcelo Bert, gerente de alianzas de UNICEF.

ACCESO A AGUA SEGURA

Otro de los objetivos de la campaña es llevar agua potable a 30 escuelas en regiones como Huancavelica, Loreto y Ucayali. UNICEF alerta que más de 3 millones de personas en el país no tienen acceso a agua segura, un millón de ellas niños. “Visitamos una escuela en Huancavelica donde el agua provenía del río y contenía metales pesados. Los estudiantes sufrían diarreas graves por consumirla. Ya instalamos un sistema de potabilización que beneficia a 500 alumnos”, relató Bert.

75 AÑOS AYUDANDO A LA NIÑEZ EN PERÚ

UNICEF cumple 75 años en el Perú y ha impulsado logros como la erradicación de la polio, la prohibición del matrimonio infantil y la atención humanitaria tras desastres naturales. Actualmente, desarrolla talleres de crianza positiva y programas de nutrición dirigidos a padres de familia en zonas vulnerables.

CÓMO DONAR

La campaña busca donantes mensuales desde S/ 40. Los aportes pueden realizarse ingresando a unicef.pe y registrándose con tarjeta de crédito o débito. Quienes se sumen participarán en el sorteo de un viaje para dos personas a Tumbes, que se realizará el 29 de agosto en el programa ‘Arriba mi gente’.

“Lo más importante no es el premio, sino la oportunidad de cambiar la vida de niños como Nelly, que superó la desnutrición gracias a este apoyo”, subrayó Bert en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.