Mira el recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: dónde está el Santa Tracker AHORA

Papá Noel inició su tradicional recorrido global y, según el seguimiento EN VIVO, ya ha visitado Japón y Australia, donde la Navidad ya se celebra. En ambos países, el paso del icónico personaje coincidió con la medianoche local, marcando el comienzo oficial de la jornada navideña y llevando alegría a millones de hogares.

El trayecto de Papá Noel se realiza siguiendo los husos horarios del planeta, comenzando por las regiones más orientales y avanzando hacia el oeste. En Japón, su llegada fue celebrada con entusiasmo por familias que aguardaban el momento tras una Nochebuena marcada por tradiciones locales. Minutos después, el recorrido continuó hacia Australia, donde ciudades como Sídney y Melbourne ya despertaron con regalos bajo el árbol.

RECORRIDO MUNDIAL

El recorrido es monitoreado en tiempo real por plataformas digitales que combinan mapas interactivos, datos de radar y animaciones, permitiendo a niños y adultos seguir el desplazamiento del trineo a lo largo de continentes y océanos. Estas herramientas muestran paradas simbólicas, velocidad estimada y la cantidad de regalos entregados, reforzando el carácter global del evento.

Tras su paso por Asia y Oceanía, se espera que Papá Noel continúe hacia el sudeste asiático, luego Medio Oriente, África y Europa, antes de cruzar el Atlántico rumbo a América. En cada región, la llegada coincide con la medianoche local, manteniendo viva una tradición que conecta culturas y generaciones.

Mientras el recorrido avanza, millones de personas siguen atentos el mapa en vivo, celebrando una vez más una historia que, año tras año, une al mundo en una misma ilusión navideña.

