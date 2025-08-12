Horóscopo de hoy, 12 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

En este martes 12 de agosto de 2025, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

Hoy, la energía astral invita a mantener la mente abierta y a confiar en la intuición. Es un momento propicio para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos que ya no aportan y dar paso a nuevas oportunidades. Recuerda que cada pequeño paso puede acercarte a grandes cambios.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Amor: Te esperan encuentros apasionados. Si estás en pareja, la comunicación sincera fortalecerá el vínculo.

Dinero: Buen momento para iniciar proyectos o buscar nuevas fuentes de ingreso.

Salud: Vigila el estrés; incluye momentos de descanso en tu rutina.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Amor: La estabilidad llega a tu vida amorosa, pero evita caer en la rutina.

Dinero: Tiempo ideal para ahorrar y organizar tus finanzas. Evita gastos innecesarios.

Salud: Cuida tu alimentación. Una dieta balanceada hará maravillas.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Amor: Nuevas conexiones llegan inesperadamente. Si estás en pareja, evita los malentendidos.

Dinero: Se abren puertas en el ámbito profesional. Aprovecha tu creatividad.

Salud: Estás lleno/a de energía, pero no ignores señales de agotamiento.