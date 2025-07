Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de agosto

Lo último. La próxima actualización de Whatsapp está a poco de darse, sin embargo, varios modelos de celulares tanto de iPhone como Android, no son compatibles con el nuevo formato y no podrán seguir usando la aplicación de mensajería más popular del mundo.

El próximo viernes 1 de agosto, la aplicación de Whatsapp conocerá su nueva actualización y diversos modelos de celulares ya no serán compatibles con esta versión. En esta nota de Latina Noticias, conoce el listado completo de celulares que dejarán de tener la app de mensajes.

ESTOS SON LOS MODELOS DE CELULARES QUE NO TENDRÁN WHATSAPP DESDE AGOSTO

En Android:

Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy G4, Samsung Galaxy S4 Mini y Samsung Galaxy J1.

Huawei Honor 2, Huawei Ascend G615 y Huawei P1 LTE.

Lenovo A660 y Golden Warrior Note 8.

THL 2015.

Alcatel OneTouch Pop 2.

Sony Xperia E4g.

Zopo ZP720 focus.

Motorola Moto G 2014.

En iPhone:

iPhone 5

Es necesario que los distintos modelos de iPhone tengan la versión iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

Cabe mencionar que si bien no podrás actualizar WhatsApp en tu celular, no quiere decir que dejarás de recibir mensajes o que que tu cuenta se eliminará sino que tu celular no recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones.

