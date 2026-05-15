“Ya quiero empezar a jugar y que me conozcan tal cual como soy”: Korina Rivadeneira ingresa a Me Caigo de Risa

La actriz y modelo se suma al divertido elenco de Me Caigo de Risa y asegura que mostrará su lado más auténtico en esta nueva aventura televisiva junto a grandes figuras de la actuación y la improvisación.

La emoción ya se siente entre los integrantes de Me Caigo de Risa, el nuevo programa familiar de Latina conducido por José Peláez. Una de las participantes confirmadas es Korina Rivadeneira, quien aseguró estar feliz y agradecida de formar parte de este divertido formato.

La también actriz confesó que uno de sus principales objetivos dentro del programa será mostrarse tal y como es frente a las cámaras. “Quiero que me conozcan tal cual como soy. Voy a tratar de ser yo misma, lo más sincera posible”, comentó emocionada sobre esta nueva etapa en televisión.

Además, Korina destacó la admiración que siente por varios de sus compañeros de elenco, a quienes calificó como “capos” de la actuación y la improvisación. Incluso contó que ya ha trabajado anteriormente con algunos de ellos, como Renzo Schuller y César Ritter, mientras que a otros los seguía por sus trabajos en teatro y televisión.

Aunque reconoce que siente nervios por todo lo que se viene en Me Caigo de Risa, Korina dejó en claro que aceptó este reto con mucha ilusión. “Estoy contenta, ya quiero empezar a jugar. No sé qué se viene, pero lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer por ustedes”, expresó entre risas.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.