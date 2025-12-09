Alianza Lima vs. Zhetysu VC EN VIVO por Latina: día y hora del partido por el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima inició su mayor reto internacional con una dura derrota 0-3 ante el equipo local Osasco Sao Cristóvao, en la primera fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ahora tendrá la oportunidad de recuperarse cuando enfrente a Zhetysu VC este miércoles 10 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Por el momento, el Grupo A lo lideran Osasco Sao Cristóvao (Brasil) y Savino Del Bene Scandicci (Italia), ya que ambos obtuvieron sendas victorias de 3-0. Cierran el grupo Alianza Lima (Perú) y Zhetysu VC (Kazajistán).

FECHA Y HORA DEL ALIANZA LIMA VS. ZHETYSU VC POR EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY

El duelo entre Alianza Lima y Zhetysu VC por el Grupo A se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu este miércoles 10 de diciembre. El encuentro comenzará a las 11:30 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). El mencionado recinto deportivo tiene capacidad para 3,200 espectadores.

¿DÓNDE VER EL ALIANZA LIMA VS. ZHETYSU VC EN VIVO?

La transmisión del histórico partido Alianza Lima vs. Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley estará disponible EN VIVO a través de la señal de Latina Televisión (canal 2 y 702 HD) y en la página web Latina.pe. También podrás seguir el minuto a minuto mediante la web de Latina Noticias.

EQUIPOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Estos son los clubes que disputarán el Mundial de Clubes de Vóley 2025:

Alianza Lima (Perú)

Dentil Praia Clube (Brasil)

Orlando Valkyries (Estados Unidos)

Osasco Sao Cristóvao (Brasil)

Prosecco Imoco Conegliano (Italia)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zamalek (Egipto)

Zhetysu VC (Kazajistán)

FORMATO DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Los ocho clasificados fueron distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada serie se disputará bajo el sistema todos contra todos, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales.

El líder del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B .

El segundo del Grupo A jugará contra el primero del Grupo B.

Los ganadores disputarán el título y los perdedores definirán el tercer lugar.

GRUPOS DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Grupo A

Alianza Lima

Osasco Sao Cristóvao

Zhetysu VC

Savino Del Bene Scandicci

Grupo B

Dentil Praia Clube

Orlando Valkyries

Prosecco Imoco Conegliano

Zamalek

CALENDARIO DE ALIANZA LIMA EN EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Fecha 1: Alianza Lima 0-3 Osasco Sao Cristóvao (14-25 / 17-25 / 18-25)

Día: 9 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 2: Alianza Lima vs. Zhetysu VC

Día: 10 de diciembre

Hora: 11:30 a.m.

Fecha 3: Alianza Lima vs. Savino Del Bene Scandicci

Día: 11 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

VIDEO RECOMENDADO