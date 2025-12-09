Alianza Lima vs. Zhetysu VC EN VIVO por Latina: día y hora del partido por el Mundial de Clubes de Vóley
Alianza Lima inició su mayor reto internacional con una dura derrota 0-3 ante el equipo local Osasco Sao Cristóvao, en la primera fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ahora tendrá la oportunidad de recuperarse cuando enfrente a Zhetysu VC este miércoles 10 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.
Por el momento, el Grupo A lo lideran Osasco Sao Cristóvao (Brasil) y Savino Del Bene Scandicci (Italia), ya que ambos obtuvieron sendas victorias de 3-0. Cierran el grupo Alianza Lima (Perú) y Zhetysu VC (Kazajistán).
FECHA Y HORA DEL ALIANZA LIMA VS. ZHETYSU VC POR EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY
El duelo entre Alianza Lima y Zhetysu VC por el Grupo A se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu este miércoles 10 de diciembre. El encuentro comenzará a las 11:30 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). El mencionado recinto deportivo tiene capacidad para 3,200 espectadores.
¿DÓNDE VER EL ALIANZA LIMA VS. ZHETYSU VC EN VIVO?
La transmisión del histórico partido Alianza Lima vs. Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley estará disponible EN VIVO a través de la señal de Latina Televisión (canal 2 y 702 HD) y en la página web Latina.pe. También podrás seguir el minuto a minuto mediante la web de Latina Noticias.
EQUIPOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025
Estos son los clubes que disputarán el Mundial de Clubes de Vóley 2025:
-
Alianza Lima (Perú)
-
Dentil Praia Clube (Brasil)
-
Orlando Valkyries (Estados Unidos)
-
Osasco Sao Cristóvao (Brasil)
-
Prosecco Imoco Conegliano (Italia)
-
Savino Del Bene Scandicci (Italia)
-
Zamalek (Egipto)
-
Zhetysu VC (Kazajistán)
FORMATO DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025
Los ocho clasificados fueron distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada serie se disputará bajo el sistema todos contra todos, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales.
-
El líder del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B.
-
El segundo del Grupo A jugará contra el primero del Grupo B.
Los ganadores disputarán el título y los perdedores definirán el tercer lugar.
GRUPOS DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025
Grupo A
-
Alianza Lima
-
Osasco Sao Cristóvao
-
Zhetysu VC
-
Savino Del Bene Scandicci
Grupo B
-
Dentil Praia Clube
-
Orlando Valkyries
-
Prosecco Imoco Conegliano
-
Zamalek
CALENDARIO DE ALIANZA LIMA EN EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025
Fecha 1: Alianza Lima 0-3 Osasco Sao Cristóvao (14-25 / 17-25 / 18-25)
-
Día: 9 de diciembre
-
Hora: 6:30 p.m.
Fecha 2: Alianza Lima vs. Zhetysu VC
-
Día: 10 de diciembre
-
Hora: 11:30 a.m.
Fecha 3: Alianza Lima vs. Savino Del Bene Scandicci
-
Día: 11 de diciembre
-
Hora: 3:00 p.m.