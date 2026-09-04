Valentina Valiente capítulo 129: ¡Explotó! Macarena enfrentó a Alejandro por transferencia bancaria de Valentina

Tras recibir una transferencia de Valentina, Alejandro sostuvo un tenso cruce con Macarena. Macarena le cuestionó a Alejandro por haber pagado la academia del hermano de Valentina tras recibir una transferencia.

En Valentina Valiente, Alejandro recibió un mensaje de la protagonista avisándole que le había transferido todo el dinero que gastó en la academia de su hermano Tony. Ante esto, Macarena le cuestionó si le había estado pagando los estudios al hermano de su ex. “¿Qué eres, la Beneficencia Pública?”, le recriminó.

Alejandro, sin embargo, le explicó que ella solo estaba buscando cerrar ese tema pendiente entre ambos. Además, le aclaró que el compromiso y cariño que siente por sus hermanos no van a desaparecer. “Tienes que respetar mis decisiones”, le dejó en claro Alejandro antes de retirarse.

¿Podrá Macarena superar los celos por la relación de Alejandro con la familia de Valentina? ¿Y cómo reaccionará Alejandro ante la actitud de su pareja? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué ocurrirá.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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