Yo Soy Castings 2026: Imitador de Dread Mar se tuvo que quitar la barba pero brilló en el escenario

Hans Barreto, conocido en la escena musical como Ray BG, se apoderó de la pista para rendir tributo a Dread Mar I cantando uno de los temas más icónicos del artista “Tú sin mí”, en su casting en Yo Soy 2026. Desde las primeras notas, el participante demostró un timbre de voz sumamente parecido al del cantante argentino de reggae, capturando de inmediato la atención de todos en el set.

Durante la evaluación, Ricardo Morán elogió la similitud vocal de la presentación, aunque fue claro al advertirle: “Por momentos la fuerza del personaje tiende a apagarse; debes sostener la imitación de principio a fin”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó su gran capacidad técnica, pero le aconsejó: “No metas arreglos o estilos propios, mantén la réplica lo más fiel posible a la versión original”. Finalmente, Cachín Alcántara coincidió con el enorme potencial del concursante y sumó su respaldo a las observaciones del panel.

Con un desempeño que convenció a los evaluadores y tres votos a favor, el imitador logró asegurar su clasificación. ¿Logrará Dread Mar I mantener la fuerza vocal en su siguiente presentación y corregir las observaciones del jurado? No te pierdas ningún detalle del talento en pantalla y sigue disfrutando de todas las emociones de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!