Valentina Valiente capítulo 129: Jenny se ofrece a ser la nueva mánager de Valentina tras renuncia de Rita

Luego del desafortunado cruce con Rita, Valentina buscó a Jenny para contarle todo lo sucedido. Tras escucharla, Jenny la hizo recapacitar sobre la situación y le aseguró que había tomado la decisión correcta al cortar la relación con Rita, remarcándole que no existe justificación alguna para traicionar a una amiga, por más problemas que pueda estar atravesando.

Con la intención de subirle los ánimos, Jenny tomó la batuta del asunto y se ofreció a ser la nueva mánager de Valentina.

¿Cómo asumirá Jenny este nuevo rol? ¿Y qué pasará ahora entre Valentina y Rita? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué ocurrirá.

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