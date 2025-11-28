Palmeiras vs. Flamengo: los factores del duelo que definirá al campeón de la Copa Libertadores
Palmeiras y Flamengo vuelven a verse las caras en una final de la CONMEBOL Libertadores por primera vez desde 2021, aquella recordada definición que coronó al ‘Verdão’.
Ahora, el imponente Estadio Monumental será el escenario de una cita histórica: por primera vez, un club brasileño podría alcanzar su cuarta Libertadores, mientras que Flamengo busca convertirse en el equipo carioca más ganador del torneo.
¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS A ESTA FINAL?
Palmeiras arriba con dudas tras cinco partidos sin ganar. Cayó frente a Gremio (3-2), Mirassol (1-2) y Santos (0-1), y solo rescató empates sin goles ante Vitória y Fluminense.
Flamengo, en cambio, atraviesa un presente más sólido: tres triunfos importantes (3-2 a Santos, 3-0 a Bragantino y 5-1 a Sport Recife), un empate 1-1 frente a Atlético Mineiro y solo una derrota ante Fluminense (1-2).
Sin embargo, la historia cambia cuando se habla de Libertadores. Palmeiras firmó una campaña casi impecable, con ocho triunfos en sus últimos diez partidos, mostrando jerarquía en cada serie.
El equipo rojinegro salió airoso de un Grupo C muy apretado: terminó segundo con 11 puntos —igualado con Liga de Quito y Central Córdoba— y avanzó gracias a la diferencia de goles.
En los duelos de eliminación directa, el Mengão mostró oficio:, 2-0 a Inter en octavos, clasificación por penales (4-2) ante Estudiantes en cuartos de final y 1-0 a Racing en semifinales.
PODER OFENSIVO: LIGERA VENTAJA PARA PALMEIRAS
El motor del Verdão es Vitor Roque, quien atraviesa una temporada consagratoria con 16 goles en el Brasileirao. Su sociedad con el “Flaco” López revitalizó un ataque que supo reacomodarse tras la salida de Estevão post Mundial de Clubes.
Flamengo no pudo recuperar a Pedro, su referencia ofensiva, lo que obligó a redistribuir el protagonismo goleador. Giorgian De Arrascaeta, autor de 18 tantos, tomó la posta, acompañado por Bruno Henrique, Samuel Lino y Everton. Aun así, la suspensión de Gonzalo Plata reduce las variantes al ataque.
EXPERIENCIA EN FINALES: PALMEIRAS TOMA LA DELANTERA
Palmeiras llega sostenido por un ciclo histórico bajo la conducción de Abel Ferreira, quien disputará su tercera final de Libertadores con el club. Una estructura consolidada, competitiva y habituada a la presión continental.
Flamengo también cuenta con experiencia internacional en su plantel, incluidas figuras de trayectoria europea como Jorginho, cuyo liderazgo aporta calma en momentos de tensión. No obstante, el Verdão parece mejor armado en términos colectivos para afrontar una instancia de tanta exigencia.