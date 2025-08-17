Tabla de Liga 1 EN VIVO HOY: resultados y posiciones por la fecha 6 del Clausura

Ver la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 EN VIVO Y EN DIRECTO | Este fin de semana se disputa la fecha 6 del Torneo Clausura, donde varios equipos luchan por el liderato, mientras otros buscan alejarse de la zona de descenso. En Latina Noticias te contamos el fixture completo, los resultados y la tabla en tiempo real.

Sporting Cristal se mantiene como el equipo más sólido. Los celestes vencieron 3-1 a Binacional en Juliaca y conservaron su invicto, lo que les permite seguir como líderes absolutos de la tabla.

Alianza Lima vive dos realidades. A nivel internacional, llega motivado tras vencer 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. En la Liga 1, en cambio, sus resultados han sido irregulares y esa inconsistencia lo mantiene -de momento- lejos de los primeros lugares. Esta vez, los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito se impusieron como local ante ADT en ‘Matute’, en un encuentro que significó la despedida de Erick Noriega, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño.

Por su parte, Universitario de Deportes atraviesa un momento difícil. La goleada 4-0 sufrida ante Palmeiras en la Libertadores golpeó al plantel, y en el Clausura tampoco pudo sumar de a tres: igualó 1-1 en su visita a Sport Huancayo. Alex Valera adelantó a los cremas, pero Javier Sanguinetti selló la paridad. Con ese resultado, la ‘U’ quedó en el segundo puesto, a dos puntos de Cristal.

Cusco FC es el otro candidato en carrera. Tras descansar en la fecha anterior, los dorados —también invictos— reciben a Alianza Atlético en el Garcilaso con la obligación de ganar y esperar otros resultados para recuperar la cima.

TABLA DE POSICIONES EN EL TORNEO CLAUSURA

RESULTADOS DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA:

Viernes 15 de agosto

FINAL | Atlético Grau 1-2 Comerciantes Unidos

FINAL | Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso

Sábado 16 de agosto

REPROGRAMADO | Alianza Universidad vs. Los Chankas

FINAL | UTC 0-0 Juan Pablo II

FINAL | Binacional 1-3 Sporting Cristal

FINAL | Alianza Lima 3-1 ADT

Domingo 17 de agosto

FINAL | Sport Huancayo 1-1 Universitario

FINAL | Melgar 2-1 Ayacucho F.C.

6:30 p.m. | Cusco F.C. vs. Alianza Atlético