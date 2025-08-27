Julio Velarde: Otorgan el grado de doctor honoris causa al presidente del BCRP

En un reconocimiento que resalta tanto su trayectoria como su determinante contribución a la estabilidad macroeconómica del país, la Universidad de Lima otorgó al presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, el grado de doctor honoris causa.

La ceremonia, presidida por la rectora Patricia Stuart y el director de la Escuela de Posgrado Pedro Grados Smith, incluyó la entrega de la medalla institucional y el diploma que acreditan este honor académico.

De esta manera, Velarde pasó a formar parte del selecto grupo de personalidades que han recibido esta prestigiosa distinción.

UN LÍDER AL FRENTE DEL BCRP

Julio Velarde lidera el BCRP desde octubre de 2006, y actualmente ejerce su cuarto período consecutivo al mando. Bajo su gestión, el organismo ha consolidado una política monetaria reconocida internacionalmente por su rigor, independencia y capacidad para preservar la estabilidad macroeconómica del Perú.

Estudió Economía en la Universidad del Pacífico y cuenta con maestría y doctorado en la misma materia por la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Velarde Flores ha tenido una larga trayectoria en la docencia y ha ocupado cargos clave en Economía, como lo es la presidencia del directorio del BCRP, así como en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

También ha recibido importantes reconocimientos en el rubro. En 2010, fue nombrado Banquero Central del Año en América Latina por Emerging Markets; y Mejor Banquero Central de la región por Global Finance en 2015 y por Global Markets y LatinFinance en 2016.

Uno de los reconocimientos más importantes llegó en 2016, cuando fue distinguido como Mejor Banquero Central a nivel mundial. Posteriormente, fue nombrado Banquero Central de las Américas en 2020, 2021 y 2022.

SIGNIFICATIVO RECONOCIMIENTO

La Universidad de Lima señaló que el grado honoris causa se concede solo a quienes han dejado una huella profunda en el desarrollo del país. Durante el evento, se destacó su contribución para sostener la estabilidad en tiempos de volatilidad y fortalecer la confianza en la economía peruana.

Otras grandes personalidades que ostentan este grado son el escritor Mario Vargas Llosa (1997), el expresidente Fernando Belaunde Terry (2001), el líder soviético Mijaíl Gorbachov (2004), el exsecretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar (2004) y el expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz Lech Wałęsa (2007).

VIDEO RECOMENDADO