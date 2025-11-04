SBS confirma que siete nuevas entidades financieras buscan ingresar al mercado peruano

El mercado financiero peruano atraviesa una fase de expansión que sigue captando el interés de inversionistas tanto locales como extranjeros. De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales están en proceso de obtener autorización para operar en el país. Estas iniciativas apuntan a fortalecer áreas como la banca digital, el microcrédito y los pagos electrónicos, sectores que registran una demanda cada vez mayor.

El dinamismo del sistema se refleja en los más recientes resultados publicados por la SBS. Entre enero y septiembre de 2025, los bancos peruanos reportaron utilidades netas por S/10.674 millones, un 43% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento consolida la imagen de un sistema financiero sólido, rentable y en expansión, capaz de atraer nuevos capitales.

La SBS actualmente revisa los expedientes de licenciamiento de diversas instituciones interesadas en operar en el mercado peruano. Entre las propuestas destacan proyectos con enfoques variados, como un banco corporativo especializado en créditos para grandes empresas y un banco digital orientado a mypes y personas naturales, que busca ofrecer soluciones financieras innovadoras y accesibles.

A ellos se suma una financiera de microcréditos destinada a impulsar el crecimiento de pequeños negocios y emprendedores en todo el país.

Asimismo, se evalúa la entrada de una empresa de crédito que brindará servicios integrados de billetera digital, préstamos personales y envío de remesas internacionales, junto con una compañía de leasing financiero enfocada en el financiamiento de activos productivos.

De igual forma, se proyecta la incorporación de dos nuevas emisoras de dinero electrónico, que operarán bajo un modelo totalmente digital, reforzando así los esfuerzos por ampliar la inclusión financiera y promover la modernización del sistema financiero peruano.

Con la llegada de estas entidades, el sistema financiero peruano se encamina hacia una etapa de mayor competencia, innovación y diversificación, impulsando un ecosistema más moderno y accesible para los usuarios.

