Corazón Ajeno: Asli se reencuentra con Reyhan y Hulya

Después de los difíciles momentos que ha vivido, Asli dará un paso importante en el capítulo final de Corazón Ajeno. Tras el enfrentamiento con el doctor Cahit y el descubrimiento de la verdad sobre Melike, llegará el momento de reencontrarse con Reyhan y Hulya.

Las tres dejarán atrás sus diferencias para compartir un momento especial que las llevará hasta la tumba de Melike. Un encuentro que podría marcar el inicio de una nueva etapa para ellas, luego de todo lo ocurrido.

¿Podrán finalmente encontrar la paz después de tantas revelaciones? No te pierdas HOY EL CAPÍTULO FINAL de Corazón Ajeno, por Latina.