Las vueltas del amor: Jacky y Lino se besan en medio de una inesperada crisis familiar

Los conflictos familiares y los sentimientos pondrán todo de cabeza en el próximo capítulo de Las vueltas del amor. Después de enterarse de que Jade se había estado viendo con Ace, Maggi la enfrentará y la discusión terminará en una pelea.

La situación se complicará cuando Lino decida echar a Jade de casa sin su hijo CJ. Furiosa, ella buscará aliarse con Ace para recuperarlo, mientras un documento de paternidad podría cambiar el rumbo de esta disputa.

En medio de todo este caos, Jacky consolará a Lino y ambos protagonizarán un inesperado beso que lo dejará confundido.

¿Podrá Jade recuperar a su hijo? ¿Qué significará este acercamiento para Jacky y Lino? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Las vueltas del amor, por Latina.