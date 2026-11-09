FRUTO PROHIBIDO: ¡Halit prepara una trampa para Ender y podría cambiar las condiciones de su divorcio!

Yildiz está dispuesta a cumplir con el acuerdo que hizo con Ender y llevar a Halit hasta el hotel donde, supuestamente, quedará al descubierto su infidelidad. Sin embargo, lo que parece ser una oportunidad para conseguir el divorcio podría convertirse en una jugada inesperada. ¿Realmente Ender tiene todo bajo control o Halit está un paso adelante?

La situación entre ambos podría dar un giro cuando salgan a relucir pruebas que pondrían en aprietos a Ender. Esta vez, Halit parece decidido a imponer sus propias condiciones y no dejar que su exesposa consiga lo que busca. ¿Qué habrá descubierto y hasta dónde llegará para salirse con la suya?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4 de la tarde, por Latina.