MI VIDA POR TI: ¡Sadakat quiere imponer sus reglas a Alya ahora que es esposa de Cihan!
Convertirse en la esposa de Cihan no significa que Alya tendrá una vida tranquila en la familia Albora. Sadakat está decidida a imponer sus costumbres y controlar cada aspecto de la vida de su nueva nuera, incluso su forma de vestir y sus decisiones personales. Sin embargo, Alya no parece dispuesta a renunciar a su libertad tan fácilmente.
La tensión entre ambas podría aumentar cuando Sadakat intente llevar sus exigencias mucho más lejos. Cihan también tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a permitir que su madre intervenga en su matrimonio. ¿Podrá Alya defender su independencia frente a las reglas de esta familia?
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