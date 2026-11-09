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POR AMOR A MI HIJO: ¡Reha estaría detrás de un ataque contra el trabajo de Karsu!

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POR AMOR A MI HIJO: ¡Reha estaría detrás de un ataque contra el trabajo de Karsu!
mbaldeon@latina.pe
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Karsu intenta salir adelante y construir una nueva vida lejos de Reha, pero su expareja parece dispuesto a hacer lo que sea para impedirlo. Una situación inesperada en su centro de trabajo podría poner en riesgo sus esfuerzos y complicar aún más su independencia. ¿Qué está dispuesto a hacer Reha para conseguir que Karsu regrese con él?

Por otro lado, Filiz tendrá un inesperado encuentro con alguien de su pasado: Irmak, la hermana de Karsu, con quien mantiene una historia marcada por una dolorosa traición. ¿Cómo reaccionará al volver a verla después de tantos años? ¿Qué secretos podrían salir a la luz con este reencuentro?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 de la tarde, por Latina.

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