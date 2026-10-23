Mi vida por ti: Sadakat lleva a Deniz al juzgado para presionar a Alya a tomar una decisión

Alya enfrentará un momento decisivo en el próximo capítulo de Mi vida por ti. Tras la denuncia por el disparo contra Cihan, ambos deberán presentarse ante la justicia, mientras ella continúa negándose a aceptar el matrimonio que él le propone.

Sin embargo, Sadakat está dispuesta a intervenir para conseguir lo que quiere. En un nuevo intento por presionar a Alya, llevará al pequeño Deniz a verla mientras es trasladada al juzgado, buscando que su hijo influya en su decisión.

¿Cederá Alya ante la presión de Sadakat o se mantendrá firme en su postura? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, por Latina.