Por amor a mi hijo: Karsu y Reha protagonizan un tenso enfrentamiento que sorprende a Atilla
Karsu y Reha volverán a enfrentarse en el próximo capítulo de Por amor a mi hijo, dejando en evidencia que su relación atraviesa un momento decisivo. Aunque él buscará una nueva oportunidad para salvar su matrimonio, ella parece tener clara su decisión.
Mientras tanto, Karsu buscará disculparse con Atilla por la forma en que lo trató el día anterior, sin imaginar que un nuevo conflicto con Reha terminará involucrando al misterioso vecino.
¿Qué decisión tomará Karsu sobre su matrimonio y cómo reaccionará Atilla ante este inesperado enfrentamiento? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, por Latina.