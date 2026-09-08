Valentina Valiente capítulo 132: ¡Brisa defiende a Alejandro sobre sus inseguridades respecto al matrimonio con Maca!

La incertidumbre por el compromiso desató una conversación tensa entre las tres amigas. Macarena compartió con sus amigas su preocupación por Alejandro, quien evita el tema del matrimonio desde que su madre le habló al respecto. Ximena intentó animarla diciendo que tal vez estaba buscando el anillo, pero Macarena lo notaba muy callado e incómodo. Brisa, con su típica voz de conciencia, señaló que el matrimonio no es una decisión fácil, y aunque Ximena creyó que insinuaba que Alejandro no quería a Maca, ella aclaró que solo se refería a las presiones de Frida.

Para cambiar de tema, Macarena le preguntó a Brisa qué hacía, y esta respondió que ordenaba las cosas de Rita para llevárselas. Maca no se guardó el comentario y le preguntó de manera irónica: “¿Todo esto de preocuparse por la plebe es una moda que trajiste de la India o qué?”

¿Alejandro realmente está evitando el compromiso o realmente no está enamorado? ¿Brisa seguirá defendiendo a Rita pese a las burlas de Macarena? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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