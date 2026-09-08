Valentina Valiente capítulo 132: ¡Bryan regresó a Lima y buscó a Jenny para aclarar las cosas!

El reencuentro entre ambos terminó peor de lo que se esperaba. Bryan buscó a Jenny para decirle que tenían una conversación pendiente. Ella, sorprendida y bastante extrañada de verlo ahí, le recordó que habían acordado tomar distancia en su relación para ver las cosas con claridad, sobre todo justo cuando él acababa de presentar a su nueva enamorada.

Jenny, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada y le soltó: “Cuando viste las cosas con claridad, te metiste con esa tal Urpi sin contarme nada”. Esa frase dejó a Bryan sin palabras, y el momento terminó convertido en un silencio bastante incómodo entre los dos.

¿Bryan tendrá el valor de darle una explicación a Jenny? ¿Esta conversación pendiente logrará cerrar el tema o abrirá una nueva crisis entre ellos? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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