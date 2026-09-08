Valentina Valiente capítulo 132: ¡Chubi descubrió que Kathy oculta a un niño en su casa!
Chubi, luego de ver de reojo por la ventana de la casa de Kathy, decidió entrar sin permiso y no pudo evitar sorprenderse al encontrarse con un niño desconocido en el comedor. De inmediato le preguntó quién era, y Kathy, algo incómoda por la situación, le replicó exigiéndole explicaciones de qué hacía en su casa. El niño, confundido, comentó que sentía que no debería estar ahí, pero Kathy lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara.
Chubi, sin entender nada de lo que pasaba, también pidió una explicación clara, y fue ahí cuando Kathy finalmente decidió contarle la verdad: estaba escondiendo a Pablo, el niño desconocido, y necesitaba su ayuda para seguir ocultándolo.
¿Por qué Kathy está escondiendo a Pablo? ¿Chubi aceptará ayudarla con este arriesgado secreto? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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