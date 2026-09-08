Valentina Valiente capítulo 132: ¿La relación de Diego y Valentina más fuerte que nunca?

Una conversación sincera terminó fortaleciendo la relación entre Diego y Valentina. Diego arrancó el encuentro reconociendo que no había tenido la mejor actitud la última vez que hablaron sobre el tema de Alejandro, admitiendo que no tenía derecho a reaccionar de esa forma, sobre todo porque él mismo había acordado no presionar con el asunto. Valentina, por su parte, le confesó que ella también creía que ese acuerdo podía funcionar.

Diego reconoció que la idea de separarse de ella le dolería mucho, pero aun así le pidió que fuera sincera y decidiera si quería terminar la relación. Valentina se quedó perpleja ante la pregunta, pero no dudó en responder que no, que no quería terminar con él. Diego se puso contento y pensó que podían ir avanzando poco a poco. Fue entonces cuando Valentina lo perdonó, pero con una condición: que fueran juntos a la casa de Edmundo para que pudiera conocerlo. Diego aceptó feliz, animado por la idea de conocerlo y seguir avanzando en su relación.

¿Cómo le irá a Diego en su primer encuentro con Edmundo? ¿Esta reconciliación logrará dejar atrás por completo el tema de Alejandro? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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