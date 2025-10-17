INPE remueve a director y subdirector del penal de Huaral tras fuga de interno

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que se dispuso la remoción de sus cargos del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral tras la fuga de un interno identificado como Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, quien logró escapar del centro de reclusión en horas de la mañana de este viernes 17 de octubre.

De acuerdo a información brindada por el INPE, este viernes, promediando las 6:30 de la mañana, personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario Huaral alertó que un interno escaló la pared de su pabellón. A pesar de que rápidamente miembros de seguridad se movilizaron para recapturar al procesado por el delito de robo agravado, no pudo ser encontrado.

Al confirmarse la fuga del penal del interno, se procedió a activar los protocolos correspondientes en caso de fuga y dar cuenta al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades penales.

“Ante este hecho grave, el presidente del INPE dispuso la remoción de cargos al director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral. Además, se determinó que la Oficina de Asuntos Internos se constituya en el penal para realizar las indagaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas”, informaron desde el INPE.Finalmente, desde el Instituto Nacional Penitenciario se comprometieron a seguir intensificando los mecanismos de seguridad para evitar una nueva fuga de un interno en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

