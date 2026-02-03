Temas
Lima soportará temperaturas de hasta 32 grados hasta el 6 de febrero, según Senamhi

Lima
mcandia@latina.pe
mcandia@latina.pe
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registrará un incremento de las temperaturas que podría alcanzar los 32 °C entre este martes 3 y el viernes 6 de febrero. Se prevé que los distritos más afectados por el calor intenso sean los que se ubican en las zonas del este y el norte.

Se espera que el calor se sienta con mayor intensidad en distritos como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina que se encuentran al este de la capital. Mientras que en el norte se verían más afectados Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia.

En el caso de estos distritos, que registrarán temperaturas cercanas a los 32 °C, Senamhi recomienda el uso de gorros, sombrillas, lentes de sol y protector solar para prevenir daños por la exposición al sol.

LIMA CENTRO TENDRÁ TEMPERATURAS MÁS BAJAS

Si bien los distritos de Lima Centro registrarán valores cercanos a los 30°C, las zonas más cercanas al litoral como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y Callao tendrán como temperaturas máximas los 27 °C, debido a la influencia del mar.

Finalmente, el incremento en la temperatura estará acompañada de cielos con escasa nubosidad hasta el mediodía y por la tarde. Senamhi explicó que estos días de altas temperaturas están asociados a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte.

