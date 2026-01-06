Verano 2026: esta es la lista oficial de playas aptas para los bañistas en Lima
La llegada del verano y el aumento de las temperaturas convierten a las playas de Lima en la opción perfecta para escapar de la rutina y refrescarse. Así, con el inicio de la temporada, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) junto con el Ministerio de Salud (MINSA) habilitaron la plataforma Verano Saludable con el listado de los balnearios aptos para recibir a los veraneantes.
Son 40 las playas consideradas como seguras para disfrutar del sol y el mar, según los tres criterios sanitarios básicos establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa): control de calidad microbiológica, control de calidad de limpieza y el control de la presencia de servicios higiénicos.
CONOCE LAS PLAYAS SALUDABLES PARA VISITAR ESTE VERANO 2026
Miraflores
- Tres Picos
- La Pampilla II
- Playa Miraflores
- Redondo II
- Redondo I
- Estrella
- Los Delfines
Barranco
- Los Pavos
- Barranco
- Los Yuyos
Chorrillos
- Agua Dulce Norte B
- Pescadores
- Las Sombrillas
Punta Hermosa
- El Silencio
- Caballeros
- Punta Hermosa
Punta Negra
- Punta Negra
Santa María
- Santa María
- Embajadores
Barranca
- Caleta Vidal
- Puerto Chico
- Miraflores
- Chorrillos
Huaura
- Lagunas las Albuferas
- Las Liseras
- Tambo de Mora
- Los Viños
- Puerto Vegueta
Ancón
- Hermosa
- San Francisco Chico
Cañete
- Puerto Viejo – San Antonio
- Cerro La Virgen
- León Dormido
- La Ensenada
- Bujama Sur
- Laguna Milagrosa
- Laguna Encantada
- Laguna Mellicera
- La Salinas
- Pasamayito
VIDEO RECOMENDADO