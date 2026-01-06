Verano 2026: esta es la lista oficial de playas aptas para los bañistas en Lima

La llegada del verano y el aumento de las temperaturas convierten a las playas de Lima en la opción perfecta para escapar de la rutina y refrescarse. Así, con el inicio de la temporada, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) junto con el Ministerio de Salud (MINSA) habilitaron la plataforma Verano Saludable con el listado de los balnearios aptos para recibir a los veraneantes.

Son 40 las playas consideradas como seguras para disfrutar del sol y el mar, según los tres criterios sanitarios básicos establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa): control de calidad microbiológica, control de calidad de limpieza y el control de la presencia de servicios higiénicos.

CONOCE LAS PLAYAS SALUDABLES PARA VISITAR ESTE VERANO 2026

Miraflores

Tres Picos

La Pampilla II

Playa Miraflores

Redondo II

Redondo I

Estrella

Los Delfines

Barranco

Los Pavos

Barranco

Los Yuyos

Chorrillos

Agua Dulce Norte B

Pescadores

Las Sombrillas

Punta Hermosa

El Silencio

Caballeros

Punta Hermosa

Punta Negra

Punta Negra

Santa María

Santa María

Embajadores

Barranca

Caleta Vidal

Puerto Chico

Miraflores

Chorrillos

Huaura

Lagunas las Albuferas

Las Liseras

Tambo de Mora

Los Viños

Puerto Vegueta

Ancón

Hermosa

San Francisco Chico

Cañete

Puerto Viejo – San Antonio

Cerro La Virgen

León Dormido

La Ensenada

Bujama Sur

Laguna Milagrosa

Laguna Encantada

Laguna Mellicera

La Salinas

Pasamayito

